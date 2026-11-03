Pizza Fan: Δεσμεύσεις για πληρωμή των εργαζομένων και διατήρηση των θέσεων εργασίας – Τι αποφασίστηκε

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφηκαν την Τρίτη (3/11) στην υπόθεση της Pizza Fan, μετά την τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχείρησης και των εργαζομένων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η καταβολή των δεδουλευμένων, η προστασία των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων και η προοπτική επαναλειτουργίας της αλυσίδας, με περίπου 2.500 εργαζόμενους να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας.

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Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μετά τη συνάντηση, η εργοδοτική πλευρά ανέλαβε δεσμεύσεις για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ενώ συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής ή επαναλειτουργίας, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές.

Pizza Fan: Τι συμφωνήθηκε για τους μισθούς Οκτωβρίου και Νοεμβρίου

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεσμεύτηκαν να καταβάλουν τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, δόθηκε δέσμευση για την καταβολή των νόμιμων αποδοχών λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο.

Η δέσμευση, όπως διευκρίνισε, αφορά τόσο τους εργαζόμενους της μητρικής εταιρείας όσο και εκείνους που απασχολούνταν στα καταστήματα franchise.

Πρόκειται για ένα από τα βασικότερα αιτήματα των εργαζομένων, οι οποίοι ζητούν να διασφαλιστεί ότι δεν θα χάσουν τις αποδοχές τους εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

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Η καταβολή των χρημάτων, πάντως, παραμένει προς υλοποίηση.

Τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας

Στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Pizza Fan.

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Σύμφωνα με τον Γιώργο Στεφανάκη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεσμεύτηκαν ότι, εφόσον η επιχείρηση επαναλειτουργήσει, θα διασφαλιστεί το σύνολο των θέσεων εργασίας, με επιστροφή των εργαζομένων στις θέσεις τους.

Η συγκεκριμένη δέσμευση είναι υπό την προϋπόθεση της επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι τα καταστήματα πρόκειται να ανοίξουν άμεσα.

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Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επιμένουν επίσης στην πλήρη κατοχύρωση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και στην αντιμετώπιση φαινομένων υποδηλωμένης εργασίας.

Το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών και των πραγματικών ωρών απασχόλησης αποτελεί ξεχωριστό σκέλος των διεκδικήσεων.

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Στο τραπέζι η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η δυνατότητα επανεκκίνησης της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Στεφανάκη, η εργοδοτική πλευρά ζήτησε τη μερική αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, αφού προηγηθεί ο καταλογισμός των οφειλών της επιχείρησης προς το Δημόσιο.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι η δέσμευση των λογαριασμών αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επαναλειτουργία της.

Δεν έχει γίνει γνωστό ότι εγκρίθηκε το συγκεκριμένο αίτημα.

Η υπόθεση της Pizza Fan βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών για καταγγελλόμενες οικονομικές παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER είχε παρουσιάσει τις δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις πολύμηνες έρευνες στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο».

Χότζογλου: «Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο» – Νέα τριμερής συνάντηση

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο.

Όπως γνωστοποίησε, αναμένεται νέα τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να εξεταστούν οι εξελίξεις και η υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία έχει προετοιμάσει σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο προτίθεται να καταθέσει στο υπουργείο Εργασίας εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της εταιρείας.

Στόχος είναι η εξεύρεση λύσης για την προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους.

Προειδοποίηση στους εργαζόμενους: «Μην υπογράψετε παραίτηση ή απόλυση»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γιώργος Χότζογλου στις κινήσεις που πρέπει να αποφύγουν οι εργαζόμενοι όσο παραμένει αβέβαιο το μέλλον της επιχείρησης.

Κάλεσε το προσωπικό να μην υπογράψει έγγραφα παραίτησης, απόλυσης ή τροποποίησης των συμβάσεων εργασίας του χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και νομική καθοδήγηση.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τις νόμιμες αποζημιώσεις, ανάλογα με τα στοιχεία κάθε εργασιακής σχέσης.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση συνδέεται με την προσπάθεια των συνδικάτων να διαφυλάξουν τις αξιώσεις των εργαζομένων για μισθούς, αποζημιώσεις και ασφαλιστική κάλυψη.

Υπουργείο Εργασίας: «Προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων»

Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας, η συνάντηση χαρακτηρίστηκε εποικοδομητική, με έμφαση στην αναζήτηση λύσης.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ο διάλογος με τους εκπροσώπους της επιχείρησης και των εργαζομένων θα συνεχιστεί, επισημαίνοντας πως βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία των εργαζομένων.

Το επόμενο διάστημα θα κριθεί εάν οι δεσμεύσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων θα υλοποιηθούν και εάν μπορεί να βρεθεί βιώσιμη λύση για την επαναλειτουργία της Pizza Fan.

Για τους περίπου 2.500 εργαζόμενους, το βασικό ζητούμενο παραμένει να εξασφαλιστούν οι μισθοί, τα ασφαλιστικά δικαιώματα και η επαγγελματική τους συνέχεια.