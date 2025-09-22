Πήλιο: Άγρια επίθεση άνδρα στη σύζυγό του – «Μέχρι να γυρίσω να έχεις σκάψει τον λάκκο σου»

Σκληρή επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τον σύζυγο της στο Ανατολικό Πήλιο, όταν κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος την Κυριακή (21/09) δέχθηκε ο άνδρας την απείλησε αλλά και την χτύπησε.

Ένοχο τον έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, έπειτα από την επίθεση κατά ης γυναίκας του στο σπίτι τους στο Πήλιο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή τριών ετών και δικαίωμα έφεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το magnisianews, το ζευγάρι ζει μαζί από το 1999 και έχει δύο παιδιά, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη με παρόμοιες κατηγορίες, όπου τότε ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί.

Η 57χρονη γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι την είχε ξυλοκοπήσει πολλές ο σύζυγος της. Μάλιστα ανέφερε ότι στο παρελθόν την είχε απειλήσει ακόμη και με μαχαίρι. «Μέχρι να γυρίσω να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» της είπε και την κλώτσησε.

Η 20χρονη κόρη του ζευγαριού κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ότι ο πατέρας της δεν έχει υπάρξει ποτέ βίαιος, αποδίδοντας τις καταγγελίες στην ψυχική κατάσταση της μητέρας της.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο κατηγορούμενος και υποστήριξε ότι η σύζυγος του δεν παίρνει την αγωγή της και ότι ο ίδιος προσπαθεί να τη φροντίσει.

Ωστόσο η εισαγγελέας έκρινε ότι οι απειλές και η σωματική βλάβη αποδεικνύονται από τις μαρτυρίες και το ιατρικό πιστοποιητικό του Νοσοκομείου Βόλου, πρόταση που έγινε δεκτή από το δικαστήριο.