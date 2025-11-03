Πέθανε σε ηλικία 45 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος
Θρήνος στην τοπική κοινωνία
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 45 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος τη Δευτέρα 3/11.
Συγκεκριμένα, παρά την προσπάθεια των γιατρών στο νοσοκομείο της Ζακύνθου που έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφεραν.
Ο Γιώργος Γκόγκος υπήρξε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος τη δημοσιογραφία σύμφωνα με το Imerazante. Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο ραδιόφωνο Prisma 90,2, ενώ είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με την εφημερίδα «ΗΜΕΡΑ», τον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΖ και αργότερα με το ΙΟΝΙΑΝ.
