Πέθανε ο διάσημος σχεδιαστής Ντίμης Κρίτσας

Την τελευταία του πνοή άφησε την Παρασκευή 7/11 ο διάσημος σχεδιαστής Ντίμης Κρίτσας, όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα social media η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου. «Αντίο άρχοντα…» έγραψε.

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην École de Saint Rocque την École du Louvre και την Académie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath. To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής.

Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του. Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”.