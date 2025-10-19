Περιστέρι: Συνελήφθη 48χρονος για παράβαση του νόμου περί όπλων μετά από φωτογραφία στο διαδίκτυο (φωτογραφία)

Στο Περιστέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν σε επέμβαση στην οικία ενός 48χρονου, μετά την ανάρτηση φωτογραφίας του στο προσωπικό του προφίλ σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κρατάει πιστόλι.

Η έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του οδήγησε στην κατάσχεση του επίμαχου πιστολιού, ενός γεμιστήρα και τεσσάρων φυσίγγιων, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η αστυνομία υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους αναρτήσεις στο διαδίκτυο ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ίδιου του ατόμου αλλά και της κοινωνίας.