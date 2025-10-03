Περιστέρι: Σοκαριστικό βίντεο – ντοκουμέντο από επίθεση σε Λύκειο – Καθηγήτρια περιγράφει τον τραυματισμό της

Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής σε Λύκειο στο Περιστέρι δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελαφρά τραυματίστηκαν καθηγητές από εξωσχολικούς κουκουλοφόρους που εισέβαλαν στο σχολείο. Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 φαίνονται 15 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να σκαρφαλώνουν τα κάγκελα του σχολείου, κρατώντας ξύλα, και να μπαίνουν μέσα. Ακολούθησαν ρίψεις νεραντζιών, πατατών και πορτοκαλιών στους διαδρόμους.

Η διευθύντρια προσπάθησε να σταματήσει το περιστατικό, αλλά τραυματίστηκε. Τα άτομα τράπηκαν σε φυγή όταν αντιλήφθηκαν την άφιξη της αστυνομίας, ενώ οι Αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν 15χρονο, μαθητή γειτονικού σχολείου, που φέρεται να εμπλέκεται λόγω αντιπαλότητας.

Μία καθηγήτρια περιέγραψε στην κάμερα του ΑΝΤ1: «Μας έκαναν επίθεση στον χώρο του σχολείου, με τούβλα, πατάτες, λεμόνια, αβγά, νεράντζια. Χτύπησαν και εμένα στα πόδια, αλλά πρόλαβα και κρύφτηκα. Υπήρχε μια βίαιη κατάσταση. Χτύπησαν την διευθύντρια, τις υποδιευθύντριες έναν καθηγητή, έναν άλλον καθηγητή».