Περιστέρι: Προφυλακιστέος ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου Βούλγαρου – «Ήταν η κακιά στιγμή»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 24χρονος μετά την απολογία του, ο οποίος τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, μαχαίρωσε έναν 37χρονο, Βουλγαρικής καταγωγής.

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 24χρονος ενώπιον το ανακριτή. «Ζητώ συγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή» φέρεται να είπε, και έδωσε την δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με τον 37χρονο, καθώς λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα του είχε επιτεθεί και τον είχε ξυλοκοπήσει. Το βράδυ της επίθεσης ο 24χρονος φέρεται να είπε ότι πήγε να βρει το θύμα για να λύσουν τη διαφορά, όμως διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε.

Ο 24χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, και μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.