Προφυλακιστέος ο 30χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε ένοπλη ληστεία στην Πατησίων

Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος που είχε συμμετοχή στην ένοπλη ληστεία σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Πατησίων την περασμένη βδομάδα.

Αντίθετα, οι δύο συγκατηγορούμενοί του αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Κατά την δικαστική απόφαση, στους δύο κατηγορούμενους αλβανικής καταγωγής επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον εργαζόμενο του καταστήματος στην Πατησίων, υποστηρίζοντας πως δράστης των πυροβολισμών ήταν ένα τέταρτο άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση και παραμένει ασύλληπτο.