Αθλητικές μεταδόσεις: Με Roland Garros και Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών
Λίγες οι μεταδόσεις της ημέρας
Φτωχό αλλά ενδιαφέρον είναι και σήμερα το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με τα παιχνίδια του Roland Garros να ξεχωρίζουν στο εξωτερικό και τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη στο πόλο γυναικών να συγκεντρώνει τα “βλέμματα” στην Ελλάδα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (2/6)
12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών
18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις
19:00 Novasports Start Κροατία – Βέλγιο Φιλικός Αγώνας
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa
