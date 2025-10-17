Περιπλέκεται το θρίλερ της Φοινικούντας: Σε αυτόν τηλεφώνησε ο ανιψιός του 68χρονου αμέσως μετά το διπλό φονικό

Οι αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας περιπλέκουν ολοένα περισσότερο την υπόθεση, για την οποία προς το παρόν κατηγορούνται δύο άτομα. Ωστόσο, η ΕΛΑΣ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται κι άλλοι.

Σύμφωνα με το Mega, από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε ότι ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε αμέσως μετά το έγκλημα ήταν στον εργοδότη του 22χρονου, φερόμενου ως συνεργού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το τηλεφώνημα ο ανιψιός του 68χρονου φέρεται να το έκανε από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του.

Ψάχνουν το λευκό ΙΧ που μετέφερε τον συνεργό στην Καλαμάτα

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο συνεργό του βασικού υπόπτου στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 22χρονος που παραδόθηκε ίσως φιλοξενήθηκε κάπου στη Φοινικούντα το βράδυ του διπλού φονικού από κάποιο τρίτο άτομο.

Ωστόσο, το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι ο 22χρονος συνεργός να διέφυγε από το κάμπινγκ, λίγο μετά το έγκλημα, με ένα λευκό αυτοκίνητο, που φέρεται να οδηγούσε γυναίκα μεγαλύτερη ηλικιακά από αυτόν. Η γυναίκα αυτή εξετάζεται να τον μετέφερε στην Καλαμάτα και από εκεί ο νεαρός να πήρε το ΚΤΕΛ, για να επιστρέψει στην Αθήνα.

Μάλιστα, χθες ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. Θανάσης Κατερινόπουλος ανέφερε στον ΑΝΤ1 ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει στενή σχέση με συγγενικό πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σημειώνεται πάντως πως από την πρώτη στιγμή η ιστορία του 22χρονου για το πώς βρέθηκε από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα δεν στέκει σε καμία περίπτωση, καθώς ισχυρίστηκε πως περπάτησε και κολύμπησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραφε και χθες το DEBATER, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άτομα, καθώς ο 22χρονος συνεργός φαίνεται λίγα λεπτά πριν από το φονικό να καλεί κάποιον στο τηλέφωνο, κάτι που ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ο φερόμενος φυσικός αυτουργός για τον φίλο του. Μάλιστα, φαίνεται να προκύπτει ακόμη μία κλήση.

Προς το παρόν, κατά την Ελληνική Αστυνομία, προκύπτουν δύο εμπλεκόμενοι, οι δύο 22χρονοι φίλοι, που αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την εμπλοκή κι άλλων ατομών στο στυγερό έγκλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, οι δύο 22χρονοι που είναι κατηγορούμενοι ως ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός εξακολουθούν να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

«Περιμένουμε αρκετές απαντήσεις από προανακριτικές ενέργειες που είχαν ήδη κάνει οι αστυνομικοί, όπως άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε στην κατοχή μας και δεν έχει αναλυθεί. Το κίνητρο όπως περιγράφεται στη δικογραφία είναι απόπειρα εκβίασης και απόσπασης ρημάτων, χωρίς να έχει αποδειχτεί κάτι μέχρι στιγμής», είπε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται κι άλλα άτομα.