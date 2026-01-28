Πένθος στον ΠΑΟΚ: Επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα

Ανοιχτές θα παραμείνουν οι πόρτες του γηπέδου της Τούμπας καθώς ο οργανισμός του ΠΑΟΚ βυθίστηκε σε βαθύ πένθος μετά τον θάνατο 7 οπαδών σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Ήδη, αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και συγγενείς των θυμάτων επισκέπτονται τη θύρα 4 αφήνοντας κεριά, κασκόλ και φανέλες. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, θα κάνει στις 14:30 την επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα, η οποία και θα παραμείνει στη συνέχεια ανοιχτή μέχρι τις 22:00, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν περάσει από το πρωί για να αφήσουν ένα λουλούδι για τους νεκρούς οπαδούς που πήγαιναν να παρακολουθήσουν ακόμη ένα αγώνα του ΠΑΟΚ