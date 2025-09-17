Πένθος στον ΑΝΤ1 – Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν Γιώργος Παυλάκης

Πένθος στον ΑΝΤ1 καθώς πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παυλάκης την ώρα του ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παυλάκης που ήταν πατέρας δυο παιδιών έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς όντας μαζί με τον δημοσιογραφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το flamis.gr ξαφνικά στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λοιδορίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε.

Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λοιδορικίου και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο.

Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.