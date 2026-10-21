Έκρηξη σε κτήριο στην Ακαδημία Πλάτωνος – Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Έκρηξη σε κτίριο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις πολίτες, που μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό κι ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε στο 401.



Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER: «Άκουσα μια έκρηξη αλλά ήταν σαν να τράκαραν τρία φορτηγά μαζί. Βλέπω τώρα αστυνομία πυροσβεστική στο σημείο. Δεν υπήρξε φωτιά».