Έκρηξη σε κτήριο στην Ακαδημία Πλάτωνος – Τέσσερις ελαφρά τραυματίες
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα
Έκρηξη σε κτίριο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις πολίτες, που μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό κι ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε στο 401.
Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER: «Άκουσα μια έκρηξη αλλά ήταν σαν να τράκαραν τρία φορτηγά μαζί. Βλέπω τώρα αστυνομία πυροσβεστική στο σημείο. Δεν υπήρξε φωτιά».
πηγή στην Google
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