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ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε τμήμα όλμου στην Δραγατσανίου στον Πειραιά – Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο

Από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου

Εντοπίστηκε τμήμα όλμου στην Δραγατσανίου στον Πειραιά – Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:03

Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώνεται το πρωί της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου στην οδό Δραγατσανίου στον Πειραιά, από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, καθώς βρέθηκε τμήμα όλμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του Στρατού, προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας.

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Η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει προσωρινά διακομμένη στο συγκεκριμένο σημείο για λόγους ασφαλείας.

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