Ωρωπός: Διακοπή κυκλοφορίας στην Λ. Αθηνών λόγω συσσώρευσης υδάτων (βίντεο)

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία στην περιοχή του Ωρωπού, καθώς λόγω της έντονης βροχόπτωσης υπάρχει συσσώρευση υδάτων σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου – Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως την οδό Αγίας Παρασκευής.