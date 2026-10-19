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Μενίδι: Λεωφορείο με εργαζομένους του καζίνο εξετράπη της πορείας του – Κλειστή η Πάρνηθος προς το τελεφερίκ

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10), με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα να κινητοποιούνται. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Μενίδι: Λεωφορείο με εργαζομένους του καζίνο εξετράπη της πορείας του – Κλειστή η Πάρνηθος προς το τελεφερίκ
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) στο Μενίδι, όταν λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους του καζίνο εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Πάρνηθος, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

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Διακοπή κυκλοφορίας προς το τελεφερίκ

Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος της οδού Νούση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το τελεφερίκ.

Η διακοπή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά την εκτροπή του λεωφορείου.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στο σημείο εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν υπάλληλοι του καζίνο της Πάρνηθας, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

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