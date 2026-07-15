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ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλίδα πνίγηκε σε πισίνα στη Μεσσηνία – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, αναζητείται ο ναυαγοσώστης

Την εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας λουόμενοι και την ανέσυραν

Γαλλίδα πνίγηκε σε πισίνα στη Μεσσηνία – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, αναζητείται ο ναυαγοσώστης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας μια 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια, που είχε έρθει στη χώρα μας για διακοπές με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της.

Όπως αναφέρει το tharrosnews.gr, η Γαλλίδα εντοπίστηκε στον πυθμένα της πισίνας από άλλους λουόμενους της πίσινας και ανασύρθηκε. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να την επαναφέρουν.

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Ωστόσο ήταν ήδη αργά, με τους γιατρούς στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου διακομίστηκε η 48χρονη να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Για το τραγικό περιστατικό συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ να σημειωθεί ότι ο ναυαγοσώστης εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλη πισίνα και αναζητείται.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της.

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