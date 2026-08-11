Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο 23χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών

Δύο νεαροί συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026 στη Μύκονο, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία.

Πρόκειται για έναν 23χρονο ημεδαπό και έναν 23χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα που προηγήθηκε προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών από τα μέσα Ιουλίου, χρησιμοποιώντας δίκυκλες μοτοσικλέτες για τις μετακινήσεις τους και τη διάθεση των ουσιών σε χρήστες στο νησί.

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Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων και την παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους, οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση. Το απόγευμα της Δευτέρας οι αστυνομικοί εντόπισαν διαδοχικά τους δύο 23χρονους και ακολούθησαν έρευνες τόσο στα οχήματά τους όσο και σε κατοικία που, κατά την ΕΛΑΣ, χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 4,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και περίπου 688 γραμμάρια κοκαΐνης, μέρος των οποίων είχε ήδη χωριστεί σε δεκάδες μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διάθεση. Στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ακόμη 21.800 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και μία ζυγαριά ακριβείας. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης τις δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση.