Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ

Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 37 και 44 ετών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από διερεύνηση πληροφοριών και διακριτική επιτήρηση, διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να διακινούσαν από κοινού ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο ως «καβάτζα», μέσα στο οποίο έκρυβαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Ακολούθησε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση και έρευνες σε κατοικία, δίκυκλη μοτοσικλέτα και δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν. Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 365,8 γραμμάρια MDMA σε έξι συσκευασίες, 76,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 19 συσκευασίες και 36,5 γραμμάρια κοκαΐνης σε 41 συσκευασίες.

Κατασχέθηκαν ακόμη 36 ναρκωτικά – φαρμακευτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή, 65.900 ευρώ και 125 δολάρια ΗΠΑ, τα οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας και υλικά συσκευασίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στις ειδικές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης και διάδοσης ναρκωτικών.