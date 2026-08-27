Μύκονος: Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών (βίντεο)

Συνελήφθη χθες (26 Αυγούστου 2026) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, ένας 24χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη παραμονή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης στοιχείων υπόθεσης ναρκωτικών, χθες μεσημβρινές ώρες οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος και επακολούθησε έλεγχος – έρευνα σε δύο κατοικίες, εκ’ των οποίων τη μια χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», όπου βρέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-219- φιξάκια κεταμίνης βάρους -125,9- γραμμαρίων,

Κοκαΐνη συνολικού βάρους -50,5- γραμμαρίων, από τα οποία τα -7,5- διαμοιρασμένα σε -15- φιξάκια,

Ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους -52- γραμμαρίων, από τα οποία τα -2- διαμοιρασμένα σε -4- φιξάκια,

Κάνναβη ακατέργαστη συνολικού βάρους -152- γραμμαρίων,

-47- φιξάκια μεθαμφεταμίνης MDMA συνολικού βάρους -23,5- γραμμαρίων,

-382 ναρκωτικά δισκία Ecstasy, καθώς και -15- γραμμάρια σε σκόνη,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

Το χρηματικό ποσό των -3.310- ευρώ,

Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες και όλα τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.