Πειραιάς: Με πλαστή ταυτότητα έπινε αλκοόλ ο 17χρονος που κατέληξε στο νοσοκομείο

Στο προσκήνιο έχει επανέλθει τις τελευταίες ημέρες το ζήτημα διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους σε νυχτερινά μαγαζιά, με αφορμή τον τραγικό θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι και τα καθημερινά περιστατικά μέθης εφήβων.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 27/10, η μητέρα ενός 17χρονου κάλεσε την Ασφάλεια Δημοτικού Θεάτρου και κατήγγειλε πως ο γιος της είχε πάει σε κατάστημα εστίασης στον Πειραιά και κατανάλωνε αλκοόλ. Μάλιστα, είπε πως πήγαινε στο νοσοκομείο, για να βοηθήσει τον γιο της.

Στο νοσοκομείο πήγε και αστυνομικός, για να λάβει κατάθεση από τη μητέρα και τον γιο, διαπιστώνοντας ότι ο 17χρονος είχε πλαστή ταυτότητα, προκειμένου να μπορεί να καταναλώνει αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ωστόσο για την ώρα παραμένει άγνωστο από πού προμηθεύτηκε το πλαστό δελτίο ταυτότητας.

Επίσης, η Αστυνομία ενημερώθηκε πως ακόμη δύο ανήλικοι πήγαν μόνοι τους σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Πειραιά, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποχώρησαν πριν από την άφιξη των αστυνομικών, καθώς τους παρέλαβαν οι γονείς τους.

Εν τω μεταξύ, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της κατά τον νόμο υπεύθυνης του καταστήματος, όπως και άνδρα της ασφάλειας του μαγαζιού.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όπως επίσης και παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκου από παράνομη πώληση, προσφορά, διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοόλ.