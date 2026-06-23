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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω – Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο (βίντεο+φωτογραφίες)

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω – Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο (βίντεο+φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 15:21

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως και Ενότητος στο Αιγάλεω, το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά είναι στο πρώτο όροφο του εργοστασιού πλαστικών, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Όπως αναφέρει μάρτυρας στο DEBATER: «Έχουμε μείνει χωρίς ρεύμα. Θα φύγουμε δεν θα κάτσουμε εδώ. Πολύς καπνός. Ελπίζω να περιοριστεί άμεσα».

Οι κάτοικοι στο σημείο διαμαρτύρονται μέσω του DEBATER: «ότι υπάρχουν σκουπίδια στο συγκεκριμένο σημείο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποτελέσουν εύφλεκτη ύλη. Έχουμε ενοχλήσει αρκετές φορές τον Δήμο Αιγαλέου και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια».

Φωτογραφία

Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ καλύτερη αλλά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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