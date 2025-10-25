Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε και πέθανε η 16χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατό της

Στην σφράγιση του κλαμπ στο Γκάζι, έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, έπειτα από εντολή του Χάρη Δούκα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε δήλωσή του για το κλαμπ ο κ. Δούκας «έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα».

Παράλληλα ο δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει πως «ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

Υπενθυμίζεται ότι, η 16χρονη κατέρρευσε στην εξώπορτα ενός σπιτιού απέναντι από το μαγαζί, όπου διασκέδαζε με τους φίλους της, ενώ είχε βγει από το κλαμπ παραπατώντας.

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης όμως εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά.

Η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να έδειξε πνευμονικό οίδημα ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις φίλες της ήπιε μία βότκα στο μαγαζί όπου διασκέδαζαν μαζί, ενώ πήρε και άλλο ένα ποτό σε ένα ψιλικατζίδικο.

Είχε φύσημα στην καρδιά

Απαρηγόρητοι και σε σοκ βρίσκονται οι γονείς της αδικοχαμένης 16χρονης, που δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν το τραγικό τέλος της κόρη τους.

«Στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει», είπε ο πατέρας της ανήλικης.

Ο πατέρας της εξηγεί ότι η κόρη του είχε φύσημα στην καρδιά αλλά δεν ξέρει τι προκάλεσε στ’ αλήθεια τον ξαφνικό θάνατό της.

«Αν υπάρχει κάτι μεμπτό και δεν είναι ο θάνατος του παιδιού, δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει.

Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη, έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι».

Ο ίδιος ο πατέρας της 16χρονης πάντως κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Ομόνοιας, με την αστυνομία να λέει ότι δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ, αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος σχετικά με τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του νοσοκομείου όμως, νοσηλευτής βάρδιας κάλεσε στο Α.Τ. Συντάγματος προκειμένου να ενημερώσει για το τραγικό συμβάν.