Πειραιάς: “Ήρθε ένας φουσκωτός, με έβρισε και μου έριξε μπουνιά” – Πώς περιγράφει ο οδηγός του τρόλεϊ την επίθεση

Τη στιγμή της άγριας επίθεσης που δέχτηκε το μεσημέρι της Κυριακής 14/9 επί της οδού Αγίου Ελευθερίου στον Πειραιά περιέγραψε στο DEBATER ο οδηγός του τρόλεϊ.

Ο 50χρονος οδηγός, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντης – Πειραιάς, γύρω στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο αγνώστους που τον γρονθοκόπησαν και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Αφορμή για το περιστατικό, όπως λέει ο ίδιος, ήταν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στη στάση που εμπόδιζε το τρόλεϊ.

“Κάνουμε μεροκάματο τρόμου. Κόρναρα, γιατί το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε σημείο που άνοιγε η πόρτα, αλλά δεν μπορούσε να κατέβει μια γιαγιάκα με το πι” περιγράφει στο DEBATER και συνεχίζει:

“Έρχεται ξαφνικά ένας φουσκωτός απ’ έξω και μου λέει ‘τι σφύρας ρε μαλα@@;’ και μπαίνει μέσα και μου ρίχνει μια μπουνιά. Μετά δεν ξέρω ήρθε ένας άλλος που δεν μπορώ να καταλάβω αν ήταν επιβάτης Ρομά και με χτυπάει κι αυτός και φεύγουν. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου βγήκε αργότερα και μου έλεγε ‘δεν ενοχλούσα το είχα πιο κάτω στη γωνία’, μας έλεγε ψέματα… Ζαλίστηκα, αλλά ευτυχώς δεν με χτύπησαν περισσότερο”.