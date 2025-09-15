Πειραιάς: Έδειραν οδηγό τρόλεϊ επειδή… κόρναρε για αυτοκίνητο που ενοχλούσε

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στον Πειραιά, με έναν οδηγό τρόλεϊ να δέχεται άγρια επίθεση από αγνώστους.

Όλα έγιναν στις 2 το μεσημέρι, επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, όταν ο 50χρονος οδηγός του τρόλεϊ που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντης – Πειραιάς βρήκε εμπόδιο στη διαδρομή του, λόγω ενός οχήματος.

Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο, κοντά στη στάση Παναγίτσα, και άρχισε να κορνάρει, περιμένοντας τον οδηγό του οχήματος που εμπόδιζε να αποχωρήσει.

Κάποια στιγμή, δύο άγνωστα άτομα, που φέρεται να μην είχαν σχέση με το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση του τρόλεϊ, επιτέθηκαν φραστικά στον οδηγό και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό.

Ο 50χρονος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους, και αργότερα υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων για εξύβριση και σωματική βλάβη.