Παύλος Ντε Γκρες: «Ούτε μία στο εκατομμύριο» για συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού

Διαψεύδονται κατηγορηματικά από το περιβάλλον του Παύλου Ντε Γκρες τα σενάρια πολιτικής συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού.

Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος αναφέρθηκε σε φήμες για ενδεχόμενη κοινή πολιτική διαδρομή.

Έπειτα από τις συγκεκριμένες αναφορές, το MEGA ήρθε σε επικοινωνία με το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας, το οποίο διέψευσε πλήρως οποιοδήποτε σχετικό σενάριο. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Buongiorno, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί ο Παύλος Ντε Γκρες με τη Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει».

Μαρία Καρυστιανού – Παύλος Ντε Γκρες: Από πού προέκυψαν τα σενάρια συνεργασίας

Οι φήμες περί ενδεχόμενης πολιτικής σύμπραξης της Μαρίας Καρυστιανού με τον Παύλο Ντε Γκρες ξεκίνησαν ύστερα από ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση με την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Ο επικοινωνιολόγος και πρώην συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή ανέφερε ότι δεν αποκλείεται ο Παύλος Ντε Γκρες να προχωρήσει σε πολιτική δραστηριοποίηση, επικαλούμενος αποσπάσματα από συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– αναμένεται να μεταδοθεί το προσεχές διάστημα. «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και προς τον νομικό της εκπρόσωπο, Στέλιο Σούρλα.