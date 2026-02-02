Δημοσκόπηση Alco: Κυρίαρχη η ΝΔ με διαφορά 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ- Από που αντλεί ψηφοφόρους η Μαρία Καρυστιανού

Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (02.02) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με τα ευρήματα η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη με διαφορά 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα η «Ελληνική Λύση» σκαρφαλώνει στην τρίτη θέση, ενώ, η «Πλεύση Ελευθερίας» πέφτει στην τέταρτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ: 23,5%

ΠΑΣΟΚ: 10,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 9,4%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 7,9%

ΚΚΕ: 7,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,6%

ΝΙΚΗ: 2,2%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 1,8%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,3%

Αρνητικοί εμφανίζονται οι πολίτες απέναντι στο ενδεχόμενο στήριξης ενός νέου κόμματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Συγκεκριμένα, το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να υποστηρίξει ένα καινούργιο κόμμα στις εκλογές, ενώ ένα επιπλέον 16% απαντά ότι είναι «λίγο» πιθανό.

Στον αντίποδα, το 18% εκτιμά ότι είναι «πολύ» πιθανό να στηρίξει έναν νέο πολιτικό σχηματισμό, ενώ το 23% δηλώνει ότι είναι «αρκετά» πιθανό, καταγράφοντας ένα σημαντικό ποσοστό δυνητικής αποδοχής.

Τι απαντούν οι πολίτες για ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από Τσίπρα και Καρυστιανού

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης το σενάριο για τη δημιουργία ενός πιθανού κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι δεν βρίσκει θετικό αντίκρυσμα στην κοινωνία.

Το 48% χαρακτηρίζει αδιάφορη μία τέτοια κίνηση, αρνητικά το βλέπει το 32% των ερωτηθέντων, ενώ, μόλις το 17% δίνει θετική απάντηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα παρόμοια είναι και η εικόνα για την πιθανή ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Το 40% των ερωτηθέντων σχολιάζει αρνητικά μία τέτοια πρωτοβουλία και αρνητικά το 29%. Θετικό πρόσημο δίνει μόλις το 26% των πολιτών που πήραν μέρος στη δημοσκόπηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να αντλεί μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και τη Νίκη.

Δείτε τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης