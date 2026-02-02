Ο Καραχάλιος «βλέπει» εκλογική συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες

Ο Νίκος Καραχάλιος αφήνει υπονοούμενα για πιθανή πολιτική σύμπραξη του Παύλου Ντε Γκρες με τη Μαρία Καρυστιανού, στο κόμμα που φέρεται να προετοιμάζει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Ο επικοινωνιολόγος, που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την κ. Καρυστιανού, αναφέρει σε ανάρτησή του ότι ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο πολιτικής δραστηριοποίησης μέσω κόμματος.

Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, η σχετική τοποθέτηση προέρχεται από συνέντευξη του Παύλου Ντε Γκρες στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί την Πέμπτη, καταλήγοντας με το σχόλιο: «Μήπως τελικά βρέθηκε ο ηγέτης που αναζητούσε η Μαρία;».

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Καραχάλιος στρέφει τα βέλη του και προς τον δικηγόρο της Μαρίας Καρυστιανού, Στέλιο Σούρλα, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια στήριξη και στις θέσεις της εντολέως του για το θέμα των αμβλώσεων. Ο κ. Καραχάλιος διερωτάται αν ο δικηγόρος «εγκρίνει το απόλυτο “πάντρεμα”», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.