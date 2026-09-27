Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Ρομαντική απόδραση χωρίς τα παιδιά στη Σερβία

Μία απόδραση για δύο στη Σερβία πραγματοποιούν αυτές τις ημέρες η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, βρίσκοντας την ευκαιρία να αφιερώσουν χρόνο αποκλειστικά στη σχέση τους.

Αυτή τη φορά, το ζευγάρι ταξίδεψε χωρίς τις δίδυμες κόρες του, Αριάνα και Φιλίππα, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις καθημερινές οικογενειακές υποχρεώσεις.

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Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε μέσω Instagram φωτογραφίες από τη βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τη σύντομη απόδρασή τους.

«Σαββατόβραδο χωρίς παιδιά»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Χριστίνα Μπόμπα σχολίασε με χιούμορ τη σπάνια έξοδο του ζευγαριού χωρίς τα παιδιά.

«Σαββατόβραδο χωρίς παιδιά… συμβαίνουν και αυτά πού και πού!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στις φωτογραφίες, οι δυο τους εμφανίζονται ιδιαίτερα χαλαροί και ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας τη βραδινή τους έξοδο στη Σερβία.

Η συγκεκριμένη απόδραση διαφέρει από τα περισσότερα ταξίδια που πραγματοποιεί το ζευγάρι, καθώς συνήθως μαζί τους βρίσκονται και οι δίδυμες κόρες τους.

Η αγάπη τους για τα ταξίδια

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα αγαπούν ιδιαίτερα τα ταξίδια και μοιράζονται συχνά στιγμές από τις εξορμήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Πρόσφατα είχαν πραγματοποιήσει ένα μαγικό οικογενειακό ταξίδι στο Μπαλί μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις στιγμές που έζησαν στο εξωτικό νησί.

Το ζευγάρι είχε μοιραστεί στο παρελθόν και στιγμιότυπα από χειμερινή απόδραση με την Αριάνα και τη Φιλίππα.

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Αυτή τη φορά, ωστόσο, επέλεξαν να απολαύσουν ένα ταξίδι μόνο για δύο, χαλαρώνοντας και αφιερώνοντας χρόνο ο ένας στον άλλον.