BLUE CARRIER 2: Παραμένουν ενεργές εστίες – Μεταφέρθηκε σε υπήνεμο σημείο της Τήνου

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «BLUE CARRIER 2», καθώς στο εσωτερικό του εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, ενώ το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

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Με μέριμνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρωγής και τη συνδρομή ρυμουλκών, το «BLUE CARRIER 2» μεταφέρθηκε σε υπήνεμο σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου, όπου παραμένει με ασφάλεια.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά πέντε ρυμουλκά πλοία, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην πλήρη κατάσβεση των ενεργών εστιών και στη διατήρηση της ευστάθειας του πλοίου.

Παραμένουν ενεργές εστίες

Παρότι η πυρκαγιά είχε παρουσιάσει ύφεση, η επιχείρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εξακολουθούν να εντοπίζονται ενεργές εστίες στο εσωτερικό του πλοίου.

Οι πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη του περιστατικού και την κατάσταση του φορτηγού-οχηματαγωγού.

Η κατάσβεση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται μπορούν να επηρεάσουν την κατανομή του βάρους και την ευστάθεια του πλοίου.

Το DEBATER είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή την ενίσχυση των δυνάμεων στην επιχείρηση κατάσβεσης του «BLUE CARRIER 2».

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Μεταφέρθηκε στη νοτιοδυτική Τήνο

Με τη βοήθεια των ρυμουλκών, το πλοίο μετακινήθηκε από τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου σε υπήνεμο σημείο νοτιοδυτικά της Τήνου.

Η επιλογή του σημείου επιτρέπει την ασφαλέστερη συνέχιση της επιχείρησης, καθώς το πλοίο προστατεύεται από τις δυσμενέστερες καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες.

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Παράλληλα, οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν στενότερα την κλίση, την ευστάθεια και τη γενικότερη κατάσταση του σκάφους.

Όλες οι σχετικές ειδήσεις από το νησί βρίσκονται στη σελίδα του DEBATER για την Τήνο.

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Πέντε ρυμουλκά στην επιχείρηση

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πέντε ρυμουλκά, τα οποία συνδράμουν τόσο στην κατάσβεση όσο και στη διατήρηση του πλοίου σε ασφαλή θέση.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση, ενώ βασικοί στόχοι είναι:

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Η πλήρης κατάσβεση των ενεργών εστιών

Η αποτροπή αναζωπυρώσεων

Η διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου

Η αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης

Η δημιουργία ασφαλών συνθηκών για τον περαιτέρω έλεγχο του εσωτερικού

Σε προηγούμενη ενημέρωση, η πυρκαγιά είχε χαρακτηριστεί σε ύφεση, ενώ και οι 29 επιβαίνοντες είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Το σχετικό ρεπορτάζ του DEBATER για την εκκένωση του πλοίου και την επιχείρηση διάσωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Έρευνα από το Λιμεναρχείο Τήνου

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διενεργεί η Λιμενική Αρχή Τήνου.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στο ακριβές σημείο έναρξης της φωτιάς, στον τρόπο με τον οποίο αυτή εξαπλώθηκε και στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν μετά την εκδήλωσή της.

Πλήρης εικόνα για τα αίτια και την έκταση των ζημιών θα μπορέσει να σχηματιστεί όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση και καταστεί ασφαλής η πρόσβαση στους χώρους του πλοίου.