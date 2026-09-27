Lufthansa: Powerbank έπιασε φωτιά εν πτήσει – Έκτακτη προσγείωση στη Λιόν

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Lufthansa με προορισμό τη Λισαβόνα, όταν φορητή εξωτερική μπαταρία επιβάτη έπιασε φωτιά μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Το Airbus A321-200, το οποίο είχε απογειωθεί από τη Φρανκφούρτη και εκτελούσε την πτήση LH1170, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Λιόν της Γαλλίας, όπου πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.

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Στο αεροσκάφος επέβαιναν 198 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το πλήρωμα ασφάλισε το powerbank

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Lufthansa, τα μέλη του πληρώματος αντέδρασαν άμεσα και τοποθέτησαν το powerbank σε ειδικό σάκο ασφαλείας, σχεδιασμένο για περιστατικά που αφορούν μπαταρίες λιθίου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Λιόν λίγο πριν από τις 23:00, ώρα Ελλάδας.

Οι 198 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο

Μετά την έκτακτη προσγείωση, οι επιβάτες φιλοξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ξενοδοχείο.

Το ταξίδι τους προς τη Λισαβόνα επρόκειτο να συνεχιστεί την επόμενη ημέρα.

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Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί βασική προτεραιότητά της.

Το DEBATER είχε καταγράψει πρόσφατα και άλλο περιστατικό έκτακτης προσγείωσης αεροσκάφους της Lufthansa στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τότε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

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Τι ισχύει για τα powerbanks στις πτήσεις της Lufthansa

Η Lufthansa απαγορεύει τη χρήση και τη φόρτιση φορητών εξωτερικών μπαταριών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν έως δύο powerbanks στην καμπίνα του αεροσκάφους, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Οι συγκεκριμένες συσκευές δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στις παραδοτέες αποσκευές ούτε στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα.

Powerbanks χωρητικότητας έως 100 Wh μπορούν να μεταφέρονται χωρίς προηγούμενη έγκριση, ενώ για συσκευές μεγαλύτερης χωρητικότητας απαιτείται η άδεια της αεροπορικής εταιρείας.