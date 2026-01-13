Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την 16χρονη Λόρα με κουκούλα στην Αθήνα

Η υπόθεση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα εξελίσσεται σε θρίλερ. Στις 8 Ιανουαρίου η κοπέλα έφυγε από την περιοχή του Ρίου με ταξί και αποβιβάστηκε στην Αθήνα, με τις αρχές να έχουν εντοπίσει το σακίδιο της στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σχέδιο εξαφάνισης και διαφυγή από την Πάτρα με σκοπό να βρεθεί στην Αθήνα φαίνεται να είχε στήσει η Λόρα Λομτέφ, με καταγωγή από τη Γερμανία. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η ανήλικη βρίσκεται ακόμη στην πρωτεύουσα, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες εξόδου της 16χρονης. Ωστόσο μέχρι και σήμερα, Τρίτη (13/01) δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη 16χρονη λίγο πριν φύγει από το Ρίο να συνομιλεί με έναν άντρα. Ο ίδιος άντρας προσήλθε οικειοθελώς στις αρχές και εξήγησε ότι η Λόρα του είχε πουλήσει ένα κινητό μέσω διαδικτύου, και είχαν κανονίσει ραντεβού για να παραλάβει τη συσκευή και να της καταβάλει τα χρήματα.

Έπειτα ο άνδρας, μαζί με το παιδί του, έφυγε από το σημείο που συνάντησαν τη Λόρα με το αυτοκίνητο τους, ενώ η 16χρονη μπήκε στο ταξί που είχε καλέσει τηλεφωνικώς την προηγούμενη ημέρα, και μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπως είχε προγραμματίσει.

Οι αρχές μάλιστα, εκτιμούν πως η 16χρονη πούλησε και προσωπικά της αντικείμενα όσο ήταν στην Πάτρα ώστε με αυτά τα λεφτά να υλοποιήσει το σχέδιό της.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η 16χρονη να έχει αποβιβαστεί από το ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα, φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα. Η ανήλικη στα πλάνα κρατά ένα κινητό το οποίο είναι «άγνωστο» τόσο στην οικογένεια της, όσο και στις αρχές.

Ηχητικό ντουκουμέντο εξασφάλισε η εκπομπή Live News, μία μέρα πριν την εξαφάνιση της ανήλικης, όπου η Λόρα ακούγεται να καλεί ραδιοταξί και να κλείνει ραντεβού κοντά στο σχολείο της στο Ρίο, προκειμένου να τη μεταφέρει στην Αθήνα.

«Την πέρασα για φοιτήτρια»

Ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου, είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε την περασμένη Πέμπτη. Μιλώντας στο Live News ο οδηγός είπε ότι δεν ήξερε ότι πρόκειται για ένα παιδί 16 ετών.

«Έχω πληρωθεί, υπάρχει και η απόδειξη στο ταξί μου», δήλωσε αρχικά.

Ο οδηγός στη συνέχεια είπε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής η ανήλικη δεν είπε κουβέντα, ενώ ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο θα πήγαινε.

«Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;», ανέφερε.

«Βαφόταν όλη την διαδρομή. Δεν είδα κάτι περίεργο. Τηλέφωνο δεν είδα καθόλου. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι», περιέγραψε ο ίδιος. Και τέλος τόνισε: «Εγώ την πέρασα για φοιτήτρια».

Η 16χρονη είχε φιλοξενηθεί σε δομή φιλοξενίας

Οι Αρχές εξετάζουν τις αναρτήσεις της ανήλικης στα social media σχετικά με κακοποιημένες γυνακών, αλλά και την πληροφορία ότι η 16χρονη στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή φιλοξενίας.

Φίλη της οικογένειας μάλιστα, μίλησε στο Live News για το συμβάν και τόνισε: «Δεν ισχύει. Λένε πολλά ψέματα. Να σας πω τι έχει γίνει. Μία γυναίκα, η οποία έπαιζαν τα παιδάκια μαζί στη Γερμανία… γενικά καταγγέλλουν ο ένας τον άλλον για πλάκα χωρίς λόγο.

Κατήγγειλε κάτι, ότι και καλά δεν έπαιρνε πολύ το κινητό το παιδί, ενώ το παιδί έπαιρνε το κινητό, απλώς τότε έπρεπε να κάνει τα μαθήματα για να το πάρει. Χωρίς να τους ξέρει καν αυτή η γυναίκα. Ότι δεν δίνανε στο παιδί αρκετή ελευθερία να έχει το κινητό όλη μέρα να παίζει. Αυτό κατήγγειλε».

Και πρόσθεσε: «Και εννοείται ότι το παιδί το πήραν πολύ γρήγορα πίσω οι άνθρωποι. Αυτή η γυναίκα πήγε σαν τρελή και πήρε το παιδί από το χέρι χωρίς να ενημερώσει ούτε το σχολείο, ούτε τους καθηγητές, ούτε τους γονείς. Το πήρε το παιδί και το πήγε στην δομή μόνη της. Μία κακιά γυναίκα, η οποία ανακατευόταν.

Η μητέρα της φίλης της, της έκανε επί κάποια χρόνια που έκανε παρέα με το παιδί της, πλύση εγκεφάλου. ‘Οι γονείς σου σε καταπιέζουν. Κοίτα το παιδί μου εγώ του δίνω κινητό όλη μέρα, εσύ δεν το παίρνεις όλη μέρα’. Στην αρχή αυτοί έκαναν μία έρευνα. Έμεινε κάποιες μέρες το παιδί μέσα για να γίνει η έρευνα και μετά το αφήσανε».

Καταλήγοντας είπε: «Δεν υπάρχει κακοποίηση καμία. Μηδέν. Είναι ψέματα αυτά. Το μόνο που υπάρχει στο σπίτι είναι ότι ‘θα κάνεις τα μαθήματά σου και μετά θα πάρεις το κινητό σου’. Έβγαινε έξω με τις φίλες της συνέχεια. Πήγαινε όπου ήθελε και είχε την ελευθερία της. Δεν έχει χτυπηθεί ποτέ το παιδί. Και μου το έχουν πει οι γονείς και το ξέρω. Δεν έχει σηκώσει χέρι κανένας στο παιδί».

Ο πατέρας της φίλης της 16χρονης, είπε από την πλευρά του, στο Live News: «Γενικά η Λόρα ήθελε να μαζέψει χρήματα από αρκετά παλιά και προσπαθούσε να πουλάει διάφορα πράγματα που έφτιαχνε. Μετά είπαν και τα κάλαντα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτων και μάλιστα πούλησε και κάτι κοσμήματα μάλλον σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, για να πάρει κάποια επιπλέον χρήματα.

Έλεγε ότι είναι από φτωχή οικογένεια και ότι θέλει να αγοράζει μερικά πράγματα για να μην επιβαρύνει την οικογένειά της. Την μέρα πριν εξαφανιστεί, το πρωί πήγε και αγόρασε ένα κινητό μεταχειρισμένο από κάποιον γνωστό της. Μετά πήγανε μία βόλτα, κάτσανε λίγο. Μέσα σε αυτήν τη βόλτα πήρε και τηλέφωνο η Λόρα για το ταξί και είπε ότι είναι για μία φίλη της 18 χρόνων που θέλει να πάει στην Αθήνα να δει τη γιαγιά της».