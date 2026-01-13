Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Παρουσιάστηκε στις Αρχές ο άνδρας που καταγράφηκε μαζί της σε βίντεο – Τι ισχυρίστηκε

Μεγάλη αγωνία επικρατεί για την τύχη της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα, έχοντας σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκε στις αστυνομικές αρχές αυτοβούλως ο άνδρας που έχει καταγραφεί μαζί της σε βίντεο στην Πάτρα, προτού τα ίχνη της μαθήτριας χαθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι αγόρασε από τη 16χρονη ένα παλιό κινητό τηλέφωνο έναντι 210 ευρώ και η συνομιλία τους έγινε μέσα από τα social media, καθώς η ανήλικη είχε βάλει αγγελία πώλησης της συσκευής.

Όπως υποστήριξε, μάλιστα, κατά τη συνάντηση ήταν μαζί με την κόρη του, καθώς ήθελε να το αγοράσει για αυτή.

Το επίμαχο βίντεο:

Αυτή είναι και η τελευταία εικόνα που έχει η Αστυνομία από τη Λόρα και καταγράφηκε στην οδό Σώμερσετ στο Ρίο, λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο της.

Την ίδια ώρα, φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου και μια σχολική τσάντα, την οποία παρέδωσε πολίτης στο τμήμα της περιοχής και όπως διαπιστώθηκε ανήκε στη Λόρα.

Παράλληλα από την έρευνα των αστυνομικών της ασφάλεια διαπιστώθηκε ότι το παιδί όσο ζούσε στη Γερμανία, το είχαν μεταφέρει σε δομή έπειτα από καταγγελίες για κακοποίηση από τον πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, λίγα λεπτά μετά τη συνάντηση με τον άνδρα στο Ρίο, η 16χρονη επιβάστηκε σε ταξί – που έχει κλείσει από την προηγούμενη μέρα – και από την Πάτρα έφτασε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Ζωγράφου, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής βαφόταν.

«Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα μέχρι τον προορισμό μας. Έβγαλε τα καλλυντικά της και βαφόταν. Δεν φαινόταν παιδάκι, φαινόταν σαν φοιτήτρια. Έχω δώσει κατάθεση στην αστυνομία», ανέφερε η οδηγός του ταξί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Λόρα πήγε στο σχολείο και δεν ήρθε στο σπίτι. Η αστυνομία ψάχνει. Έλεγξε αεροδρόμια, καμία πληροφορία. Δεν έχει φύγει με αεροπλάνο», είπε στο STAR ο μπαμπάς της.

Λίγες μέρες πριν, η Λόρα πήγε σε ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει τα κοσμήματά της, ενώ αγόρασε από συμμαθήτριά της ένα κινητό τηλέφωνο, προφανώς για να σβήσει κάθε ίχνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, πριν εξαφανιστεί – το ίδιο πρωί – έσβησε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήρε τη σχολική της τσάντα και δήθεν πήγε για μάθημα. Κινήσεις που δύσκολα θα σκεφτόταν ένα παιδί μόνο του.

Μεταξύ άλλων, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το σενάριο το κορίτσι να «πέταξε» για τη Γερμανία για να βρει τον ετεροθαλή αδελφό της, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πληροφορία αυτή έδωσε στις Αρχές συμμαθήτρια της 16χρονης, που αποκάλυψε πως η Λόρα του εκμυστηρεύτηκε πως έχει έναν ετεροθαλή αδελφό και θέλει να τον συναντήσει.