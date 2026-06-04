Σέρρες: Συνελήφθησαν δύο Βούλγαροι για μεταφορά 120 λίτρων γεωργικών φαρμάκων σε λεωφορείο

Ανδρόγυνο από τη Βουλγαρία συνελήφθη σε περιοχή των Σερρών, με την κατηγορία ότι μετέφεραν 120 λίτρα γεωργικών φαρμάκων χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά.

Οι δύο συλληφθέντες ταξίδευαν με τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ελέγχθηκε λίγο μετά τον Προμαχώνα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών εντόπισαν 120 συσκευασίες γεωργικού φαρμάκου του ενός λίτρου (έκαστη).

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συσκευασίες έφεραν μόνο ξενόγλωσση σήμανση, χωρίς ελληνικές ενδείξεις, ενώ δεν συνοδεύονταν από τα προβλεπόμενα έγγραφα. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν για εξέταση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, 52 και 51 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.