Καλαμάτα: Πώς ο 41χρονος ήξερε πάντα πού βρισκόταν η Βασιλική – Βρέθηκε υλικό από την παρακολούθησή της

Νέα σημαντικά στοιχεία εντόπισαν οι αστυνομικοί σχετικά με τη στυγερή δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, που αποδεικνύει ότι η γυναίκα ζούσε έναν χρόνιο εφιάλτη.

Σύμφωνα με το STAR, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν σκληρό δίσκο με υλικό από παρακολούθηση της 39χρονης στο λογιστικό γραφείο όπου εργαζόταν ο 41χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σκληρός δίσκος εκτιμάται ότι προέρχεται κατέγραφε υλικό από «κοριό» που είχε τοποθετήσει ο συζυγοκτόνος στο μοιραίο διαμέρισμα και εντοπίστηκε μέσα σε κούτα με κόλλες Α4. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, επάνω από την κούτα είχαν τοποθετηθεί λογιστικά έγγραφα.

Οι έρευνες για τη φρικτή γυναικοκτονία συνεχίζονται, καθώς όπως διαπιστώθηκε ο καθ’ομολογίαν δράστης είχε τοποθετήσει GPS στο όχημα που χρησιμοποιούσε η 39χρονη, αλλά και κάμερα εντός του σπιτιού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να γίνει ανάκτηση και απομαγνητοφώνηση του υλικού, με έμφαση στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκτυλίχθηκε η δολοφονία.

Επιπλέον, αναμένεται να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποιο περιστατικό ή επικοινωνία που ενδεχομένως πυροδότησε την έκρηξη βίας του 41χρονου.

Καλαμάτα: Το Σάββατο η απολογία του συζυγοκτόνου

Για τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου 6/6 πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά του.

Όπως είπε ο δικηγόρος του στους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, ζήτησε να αναβληθεί η απολογία του εντολέα του, καθώς τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του δεν ήταν επαρκή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικηγόρος διευκρίνισε επίσης ότι ο 41χρονος δεν υποστηρίζει πως σκότωσε τη σύζυγό του ενώ βρισκόταν σε άμυνα, αλλά πως όλα άρχισαν όταν ξύπνησε και είδε από πάνω του την 39χρονη, που κρατούσε μαχαίρι.

Επίσης, όπως είπε, ο καθ’ομολογίαν δράστης αρχίζει σιγά σιγά να συνειδητοποιεί τις έχει κάνει, ενώ αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά 41χρονος είχε υποστηρίξει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας απέναντι στη σύζυγό του, λέγοντας ότι δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του και ότι, αφού της αφαίρεσε το μαχαίρι, της προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα.

Παρόλα αυτά, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έρχονταν σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς έδειξαν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε 45 μαχαιριές στο σώμα της και πολλά ακόμα τραύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του προχθές Τρίτη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά την παρουσίασή του ενώπιον του εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του κατηγορούμενου, μιλώντας στο Star, καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις του γιου του και ζητά να λογοδοτήσει για όσα έκανε. «Αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο. Ως πατέρας θα τον έφτυνα για όσα έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, έμαθε για τα όσα βίωνε η νύφη του και πλέον δεν θέλει καμία σχέση με τον γιο του. «Για μένα τελείωσε ως παιδί μου. Από τη στιγμή που έμαθα ότι νάρκωσε τα παιδιά, τον διέγραψα από τη ζωή μου. Δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν σαν να ήταν ζώο», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι χθες Τετάρτη 3/6 τελέστηκε στην Καλαμάτα μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της 39χρονης μητέρας.