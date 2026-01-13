Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Ηχητικό ντοκουμέντο με την κλήση της σε ταξί για την Αθήνα

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Ηχητικό ντοκουμέντο με την κλήση της σε ταξί για την Αθήνα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:10

Στο φως ήρθε ένα ηχητικό ντοκουμέντο με την κλήση της 16χρονης Λόρας σε ταξί προκειμένου να ταξιδέψει για την Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή Live News του MEGA η Λόρα που έχει εξαφανιστεί, με τις Αρχές να την αναζητούν, ζητάει από την εκφωνήτρια να έρθει ένα ταξί να την πάρει προς την Αθήνα.

