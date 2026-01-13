Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Ηχητικό ντοκουμέντο με την κλήση της σε ταξί για την Αθήνα
Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών
Στο φως ήρθε ένα ηχητικό ντοκουμέντο με την κλήση της 16χρονης Λόρας σε ταξί προκειμένου να ταξιδέψει για την Αθήνα.
Συγκεκριμένα, στο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή Live News του MEGA η Λόρα που έχει εξαφανιστεί, με τις Αρχές να την αναζητούν, ζητάει από την εκφωνήτρια να έρθει ένα ταξί να την πάρει προς την Αθήνα.
