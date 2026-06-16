Συμπλοκή Σύριων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Μία σύλληψη

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) μετά από συμπλοκή δύο ατόμων με καταγωγή από την Συρία.

Κατά πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ένα άτομο συνελήφθη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Ο 28χρονος αλλοδαπός τραυμάτισε ομοεθνή του σε ωμοπλάτη και αυχένα με το 33χρονο θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

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Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες στις 20:30 το απόγευμα στην πλατεία Δικαστηρίων με τον συλληφθέντα να οδηγείτε στον αρμόδιο εισαγγελέα.