Γυναικοκτονία στη Δράμα: “Δύο παιδιά απόψε χωρίς μάνα” – Η ανάρτηση που ραγίζει καρδιές

Μια ανάρτηση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνει με λέξεις τον ανείπωτο πόνο που αφήνει πίσω της η γυναικοκτονία στη Δράμα.

Όχι μόνο για τη ζωή που χάθηκε άδικα, αλλά κυρίως για τα παιδιά που μένουν πίσω να μεγαλώσουν με ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

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Με λόγια που σπαράζουν, μια γυναίκα περιγράφει τη σκληρή πραγματικότητα δύο παιδιών που από ένα βράδυ στο άλλο στερήθηκαν τη μητέρα τους:

«Πονάει πολύ η σκέψη πως απόψε δύο παιδιά θα αποκοιμηθούν χωρίς μάνα… Πονάει πολύ που το χθεσινό φιλί για καληνύχτα ήταν το τελευταίο, μα δεν το γνώριζαν…»

Η ανάρτηση δεν στέκεται μόνο στη βία της πράξης, αλλά φωτίζει τη σιωπηλή τραγωδία που ακολουθεί: τα ανείπωτα λόγια, τις αγκαλιές που δεν δόθηκαν, τα «σ’ αγαπώ» που έμειναν μετέωρα.

Μιλά για μια μάνα που στις τελευταίες της στιγμές, πέρα από τη μάχη για τη ζωή της, κουβαλούσε μέσα της την αγωνία για τα παιδιά της. Για όλα όσα δεν θα προλάβει να δει. Τα πρώτα τους βήματα στη ζωή χωρίς εκείνη. Τις χαρές, τις λύπες, τις νίκες και τις ήττες τους.

Και όλα αυτά, όπως τονίζει η συγκλονιστική ανάρτηση, επειδή διεκδίκησε το αυτονόητο: την ελευθερία της.

Η νέα αυτή γυναικοκτονία στη Δράμα έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πίσω από κάθε τέτοιο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο ένα θύμα. Υπάρχουν οικογένειες που διαλύονται, παιδιά που σημαδεύονται για πάντα και μια κοινωνία που συνεχίζει να μετρά πληγές.

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«Σήμερα η Δράμα θρηνεί… Σήμερα οι μητέρες κλαίμε…» γράφει η γυναίκα στο τέλος της ανάρτησής της.

Και ίσως αυτή η φράση να χωράει όλη την αλήθεια: κάθε γυναικοκτονία δεν είναι μια «είδηση». Είναι μια πληγή ανοιχτή. Ένα τραύμα συλλογικό. Ένα ακόμα «γιατί» που μένει αναπάντητο.