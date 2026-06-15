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Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα: Κατέληξε βρέφος 17 μηνών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία

Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα: Κατέληξε βρέφος 17 μηνών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
DEBATER NEWSROOM

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πάτρα όταν ένα βρέφος ηλικίας 17 μηνών πέθανε το περασμένο Σάββατο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Tempo24 το βρέφος είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

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