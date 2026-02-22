Πάτρα: Σύλληψη 2 νεαρών για ναρκωτικά – Είχαν χάπια με λογότυπο “trump”

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς πέρασε η ασφάλεια Πάτρας κατά την διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με το tempo24.news οι δύο νεαροί κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να έχουν στην κατοχή τους αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 30 γραμμαρίων, συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 3 γραμμαρίων, καθώς δύο συσκευασίες με χαπάκια ecstasy τα οποία μάλιστα είχαν λογότυπο «trump».

Οι δύο 25χρονοι κρατούνται και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.