Κοζάνη: Συνελήφθη γνωστός ράπερ για για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη γνωστού ράπερ στην Κοζάνη προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, καθώς σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε στο όχημά του ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kozanimedia, άντρες της ΟΠΚΕ Κοζάνης, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού, σταμάτησαν τον ράπερ που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και εντόπισαν στο αυτοκίνητό του 7 με 8 γραμμάρια κοκαΐνης.

Μαζί με τον συλληφθέντα, ο οποίος κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για επαγγελματικές υποχρεώσεις, συνελήφθη και ακόμα ένας άντρας, που βρισκόταν μαζί του στο αμάξι. Οι δυο άντρες κρατούνται, με τη διαδικασία του αυτόφωρου, στο αστυνομικό τμήμα Κοζάνης.