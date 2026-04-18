Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο νεαροί με ναρκωτικά – Λάμβαναν εντολές από το φυλακισμένο αφεντικό της αλβανικής μαφίας

Δύο νεαροί συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Απριλίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρόκειται για μια 22χρονη αλλοδαπή και έναν 19χρονο, οι οποίοι δρούσαν κατ’ εντολή του αφεντικού της αλβανικής μαφίας που είχε εμπλακεί στη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το Οκτώβριο του 2017 και βρίσκεται στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Οι νεαροί κρίθηκαν ύποπτοι κατά τη διάρκεια περιπολίας και ελέγχθηκαν από τους αστυνομικούς. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 61 νάιλον συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 89 γραμμαρίων, έτοιμες για διακίνηση, καθώς και 520 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της 22χρονης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον 92 γραμμάρια κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος από νάιλον συσκευασίες. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν επίσης μια σιδερογροθιά και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 14-4-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., -2- νεαροί, 22χρονη αλλοδαπή και 19χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 14-4-2026, αστυνομικοί που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα έκριναν ύποπτους τους δύο νεαρούς και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, βρέθηκαν στην κατοχή τους -61- νάιλον συσκευασίες κάνναβης βάρους -89- γραμμ. έτοιμες προς διακίνηση και το χρηματικό ποσό των -520- ευρώ.

Στη συνέχεια μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών στην οικία της 22χρονης, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-92- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

σιδερογροθιά και αναδιπλούμενο μαχαίρι

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.