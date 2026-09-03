Κυψέλη: Τι αποκάλυψε το DNA για τα τέσσερα παιδιά – Η ανατροπή με τον 9χρονο

Νέα στοιχεία για τις συγγενικές σχέσεις των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη φέρνουν στο φως τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA, η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε ισοθερμικό σάκο και κρυμμένο σε βαλίτσα είναι βιολογικά παιδιά τόσο του 43χρονου όσο και της 38χρονης Γερμανίδας.

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Η ανατροπή με τον 9χρονο

Διαφορετικό ήταν, ωστόσο, το αποτέλεσμα για τον 9χρονο, ο οποίος είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου.

Οι Αρχές είχαν λάβει γενετικό υλικό από τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα –τη 15χρονη, τον 12χρονο και τον 9χρονο– προκειμένου να εξακριβώσουν τις πραγματικές συγγενικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

Η εξέταση επιβεβαίωσε παράλληλα ότι το νεκρό βρέφος ήταν πράγματι παιδί του ζευγαριού, όπως υποστήριζαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Στο μικροσκόπιο όλες οι συνθήκες διαβίωσης

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τις συνθήκες θανάτου του βρέφους όσο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν τα υπόλοιπα παιδιά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις των τριών ανηλίκων, οι οποίες ελήφθησαν παρουσία ειδικών, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν τι γνώριζαν για τον θάνατο του μωρού και την παραμονή της σορού του στην κατάψυξη.

Ο 43χρονος και η 38χρονη αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.