Τρομακτικό βίντεο από την Πάτρα: Ελικόπτερο έκανε ρίψη νερού πάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Δείτε το απρόοπτο ατύχημα

Το καταστροφικό της έργο συνεχίζει η πυρκαγιά στην Αχαΐα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει, πλέον, κοντά στην πόλη και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ό,τι μπορούν για να την περιορίσουν.

Το Forecast Weather Greece έφερε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, όπου δείχνει ένα ελικόπτερο να κάνει ρίψη νερού πάνω από τον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να πέσουν κλαδιά σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

🔥⚠️Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα ελικόπτερο κάνει η ρίψη νερού και διερχόμενα αυτοκίνητα από κάτω Δέχονται τα σπασμένα κλαριά από την πίεση του νερού.



⚠️❗️ Ακολουθήστε αυστηρά τις εντολές εκκένωσης του 112



⚠️❗️ Ακολουθήστε αυστηρά τις εντολές εκκένωσης του 112

Απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες καί εναέριες…

Καταστράφηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο της Πάτρας

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς… αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα – είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά -, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.