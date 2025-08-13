Αχαΐα: Μεγάλες καταστροφές από την πύρινη λαίλαπα – Δύσκολη η κατάσταση σε Συχαινά και Κάτω Αχαΐα, νέα “112” (βίντεο)

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τις φωτιές στην Αχαΐα, με τα μέτωπα σε Συχαινά Πατρών και Κάτω Αχαΐα να μαίνονται ακόμα. Μάλιστα, έχουν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Συχαινά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη.

Οι πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, με πολλές εστίες, και απειλούν σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά στην χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που έχει αρκετά εύφλεκτα υλικά.

Ο δήμαρχος δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ανέφερε πως η εικόνα της φωτιάς φαίνεται βελτιωμένη, πως οι καταστροφές είναι τεράστιες αλλά και το ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αναζωπυρώσεις.

«Μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες», είπε και πρόσθεσε «οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες», συνέχισε.

Στα Συχαινά της Πάτρας, κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια ενώ στις υπόλοιπες περιοχές έχουν καταστραφεί μεγάλες δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και στάβλοι. Επίσης, έγιναν στάχτη και 1.000 κατεσχεμένα οχήματα που βρίσκονταν μέσα στην μάντρα του ΟΔΔΥ.

Στην Κάτω Αχαΐα έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς και οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν πολύ το έργο της κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, στην ΒΙΠΕ Πατρών οι φλόγες προσεγγίζουν απειλητικά τον αστικό ιστό ενώ κάηκε και εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν: 222 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αχαΐα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Γύρω στις 9:30, εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μπάλας, του Δήμου Πατρέων να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Στις 8.16 το πρωί ήχησε ξανά το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Βούντενη, προς την Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εστάλη και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω και Κάτω #Συχαινά και #Ανθούπολη #Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας #Πάτρας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

14 άτομα στο νοσοκομείο

Λόγω της μεγάλης φωτιάς, βρίσκονται σε ετοιμότητα 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, έχουν διακομισθεί 14 περιστατικά.

1 άνθρωπος με ελαφρά εγκαύματα, 1 πυροσβέστες με συμπτώματα αδυναμίας, 1 με κινητικά προβλήματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

3 ακόμη μεταφέρθηκαν σε Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας, μετά από εντολή προληπτικής εκκένωσης του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Η φωτιά στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα, οδήγησε στην εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην οδό Πανεπιστημίου.

Διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού

Εν τω μεταξύ, διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΟΣΕ λόγω της φωτιάς που καίει στην περιοχή και σε κοντινή απόσταση από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.