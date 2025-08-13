ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο και πρόστιμο 10.500 ευρώ σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο

Μία ακόμα περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό και συγκεκριμένα στη Ρόδο εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο λόγος για beach restaurant σε μία από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού, δίπλα στο λιμάνι.

Όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, το beach restaurant δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση POS και ταμειακής μηχανής και δεν είχε κόψει αποδείξεις για την πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα.

Ειδικότερα, η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε:

– να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και

– να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ.

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.