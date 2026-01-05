Πάτρα: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο άτυχος 30χρονος

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την εκδίκαση της υπόθεσής τους στο Αυτόφωρο οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου έχασε τη ζωή του ένας 30χρονος άνδρας, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (04.01).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, καθώς φέρονται να μην είχαν παραδώσει αρχικά το καταγεγραμμένο βιντεοληπτικό υλικό από το κατάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την απόφαση του δικαστηρίου, ο ένας εκ των κατηγορουμένων κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών χωρίς αναστολή.

Ωστόσο, ο τελευταίος άσκησε έφεση, η οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.