Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 67χρονος από αυτοσχέδιο μηχανισμό σε λαγούμι τυφλοπόντικα

Ένα δυστύχημα σημειώθηκε σε χωράφι σε περιοχή μεταξύ Κοζάνης – Κρόκου το μεσημέρι της Τρίτης (21/04), το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 67χρονος.

Σύμφωνα με όσα γράφει το kozan.gr, ένας 67χρονος άνδρας από το Λιβαδερό Σερβίων φέρεται να προσπαθούσε να τοποθετήσει αυτοσχέδιο μηχανισμό σε λαγούμι τυφλοπόντικα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατά τη διαδικασία εγκατάστασης και ενεργοποίησής του, σημειώθηκε ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι και μεγάλη απώλεια αίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερο από μία ώρα, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.