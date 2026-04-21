Κεφαλονιά: Ξεσπά η μητέρα της 19χρονης Μυρτούς – «Έχασα τη ζωή μου, είχαν σχέδιο να εξαφανίσουν το παιδί μου»

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την τραγική κατάληξη της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή μετά από καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ενώ η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς παρακολουθεί τις εξελίξεις «παγωμένη», οι απολογίες των εμπλεκομένων και οι μαρτυρίες των οικείων της συνθέτουν ένα σκοτεινό παζλ γύρω από τις τελευταίες ώρες του κοριτσιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκδοχή του 23χρονου μέσα από τη φυλακή

Ο 23χρονος φίλος της 19χρονης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, αρνείται τις κατηγορίες περί παγίδευσης της κοπέλας. Στην υπερασπιστική του γραμμή, υποστηρίζει πως η παρουσία τους στο δωμάτιο Airbnb είχε ως σκοπό τη δημιουργία βίντεο για το TikTok και την ακρόαση μουσικής.

Ο κατηγορούμενος απέδωσε την καθυστέρησή του να βγει από το δωμάτιο στο γεγονός ότι έπρεπε να αφαιρέσει περούκα και μακιγιάζ που φορούσε για τις ανάγκες των βίντεο. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση ή κυκλώματα εκμετάλλευσης, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως μια φιλία που μετρούσε ενάμιση χρόνο.

«Γροθιά στο στομάχι» το ξέσπασμα της μητέρας

Σε μια κατάθεση ψυχής στο «Live News», η μητέρα της Μυρτούς εξέφρασε την οδύνη της, τονίζοντας πως η κόρη της δεν είχε καμία σχέση με καταχρήσεις στην καθημερινότητά της. Κατηγόρησε ευθέως τους εμπλεκόμενους για οργανωμένο σχέδιο, διερωτώμενη γιατί δεν μετέφεραν την κόρη της έγκαιρα στο νοσοκομείο και την άφησαν αβοήθητη στον δρόμο.

«Η ζωή μου ήταν η Μυρτώ. Θέλω να σαπίσουν στη φυλακή αυτοί που την εγκατέλειψαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του 66χρονου και οι οικονομικές συναλλαγές

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος ήταν το τελευταίο πρόσωπο που επικοινώνησε με τη 19χρονη. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως έστειλε στην κοπέλα το ποσό των 220 ευρώ μέσω της υπηρεσίας IRIS, προκειμένου εκείνη να κλείσει το κατάλυμα, καθώς του είχε ισχυριστεί πως ήταν άστεγη μετά από καυγά.

Ο 66χρονος ισχυρίστηκε πως είχε βοηθήσει οικονομικά και στο παρελθόν τον 23χρονο κατηγορούμενο. Στη συνέχεια, περιέγραψε τη δραματική βιντεοκλήση των 5:00 π.μ., όπου ο 23χρονος τον ενημέρωσε για την κατάρρευση της Μυρτούς και τη χρήση κοκαΐνης, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο του να πάει στο νοσοκομείο λόγω της παρουσίας της αστυνομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, πληροφορήθηκε τον θάνατο της 19χρονης μέσω ενός λακωνικού μηνύματος την επόμενη ημέρα.

Παρά τις καταθέσεις, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την απόκρυψη της ύπαρξης του 66χρονου από την αρχική κατάθεση του 23χρονου, καθώς και για το αν υπήρχαν άλλοι σκοποί πίσω από τη μεταφορά της 19χρονης στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.