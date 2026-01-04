Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος έπειτα από ξυλοδαρμό

Νεκρός έπεσε ένας 30χρονος στην Πάτρα μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη σε κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01), όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν σε γνωστό κέντρο της πόλης ήρθαν σε αντιπαράθεση για ασήμαντο λόγο. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να δεχθεί σοβαρά χτυπήματα.

Τα τραύματα που υπέστη ήταν βαριά και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε. Όταν οι δράστες συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος δεν κατάφερε να σωθεί.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας φίλος του θύματος, ο οποίος είχε πιο ελαφρά τραύματα.

Άμεσα οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες, καθώς η ομάδα των τριών δραστών φέρεται να ανήκει στον χώρο της νύχτας, είναι γνωστή στις Αρχές και έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή τυχόν αντίποινων, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου δίνει κατάθεση.